彰化縣和美鎮月眉大排疏濬作業，打包的布袋蓮沿著水道漂流近1公里，掀起爭議。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣和美鎮月眉大排疏濬作業，打包的布袋蓮沿著水道漂流近1公里，掀起爭議。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣和美鎮月眉大排疏濬作業，打包的布袋蓮沿著水道漂流近1公里，掀起爭議。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣和美鎮月眉大排成了漂漂河，疏濬打包60多袋布袋蓮，沿水漂流近1公里，還有不少卡在橋墩，不少人擔心「裝的是什麼啊？不會是垃圾還是死貓死狗吧」里長打撈探究竟，包商還嗆聲，首見疏濬水運法，掀起議論，水資處表示，已責成廠商清除並調整作業方式。

颱風季節到，為了防汛作業，縣府發包疏濬作業加緊進行，7日在伸港六股排水道，發現包商將疏濬底泥、雜草直接堆放水岸邊，被質疑要放多久，接著和美民眾又發現月眉大排竟漂流了一包又一包不明物，里長也覺得奇怪，打撈起一包，開封檢查，議員賴清美接到訊息也到現場了解，卻遭包商嗆聲，「別來亂、放回去」。

議員賴清美直呼太扯了，多數人都首次見到這種特殊水運法，包商若是疏濬作業，應該要好好說明清楚，打包任漂流，不少人看得不安心，不清楚裡面倒底裝的是什麼，這麼多不明物要漂到哪裡去？何況還有不少卡在岸邊、橋墩下。

賴清美表示，對作業方式提出疑問很正常，卻被惡劣對待，公共工程，應該要全民一起來監督、關心，縣府更要派員監工，是否徹底完成清運，不要大雨一來，又造成大堵塞。

彰化縣政府水資處表示，包商以人工方式下渠道內撿拾布袋蓮裝袋再行清運，因排水渠高約兩米以上，且路側西川路車流較大，基於施工安全及避免影響交通動線考量，現場難以及時將裝袋載運上車，施工廠商先行暫置渠道內。

水資處指出，打包的布袋蓮將於後續集中於下游閘門口欄截後載運清除，暫置期間造成民眾疑慮，已責成廠商先行清除並調整後續施工流程，避免暫置過久影響排水。