在電影「黑鷹計畫」(Black Hawk Down)當中，體型小卻靈活，還可及時提供火力支援的AH-6「小鳥」(little bird)特種直升機，著實令人印象深刻。它的歷史可上溯到1960年代，現在這個版本的服役歲用也超過30年，一直都是美軍特種部隊相當喜愛的機種，甚至以「法拉利」來讚美它。然而隨著美軍可能要挪出預算來購買新一代的快速直升機，AH-6可能就會面臨退役，

商業內幕(business insider)報導，美國特種作戰司令部(USSOCOM)正在思考「小鳥」的未來，它是最古老，但最具傳奇色彩的特種作戰直升機之一。

美軍第160 特種作戰航空團，也被稱為「夜行者」(Night Stalkers)，操作小鳥的兩種變體：AH-6（攻擊/突擊版）和 MH-6（突擊/運輸版），該部隊與小鳥有相當深厚的感情，有時覺得「小鳥」這個名字不夠殺氣，還另取「殺手蛋」(Killer Egg or egg-shaped chopper)這種外號。

AH-6的短翼可掛機槍或是火箭彈、飛彈，雖然數量不多，但能提供最即時的火力支援。(圖/美國陸軍)

AH-6 在短翼上攜帶武裝，包括每分鐘可射擊 6000 發的 M134 機關槍；或是一門 GAU-19 型，50口徑加特林旋轉槍，也可安裝2.75英寸「海蛇70火箭」(Hydra 70)；甚至「地獄火」飛彈(AGM-144 Hellfire)與刺針空對空飛彈(FIM-92 Stinger)都可攜帶。

而MH-6則是非武裝版本，擔任的人員運輸，可以4名突擊隊員快速的運送到目標區，只需要10公尺見方的空地即可，這意味著小鳥幾乎可以在任何地方著陸而沒有障礙。

Amazing AH-6 Little Bird Helicopter BRRRT! ASMR - AH-6 Little Bird Minigun & Rocket Live Fire

第160 特種作戰航空團的主要「客戶」是特種部隊，包括美國陸軍的三角洲部隊(Delta Force)，或是海軍的海豹突擊隊第6組(SEAL Team 6)，以及陸軍的第 75 遊騎兵團(75th Ranger Regiment)。

許多搭乘過小鳥的士兵，對小鳥的機動性都津津樂道，即使退伍也是如此。退役的前AH-6飛行員蓋格‧庫克爾( Greg Coker )說：「這是一架了不起的直升機，高度機動且可以特技飛行。這對直升機來說真的很酷。駕駛 AH-6 就像駕駛法拉利，沒有其他直升機可以比較。」

庫克爾在退役後還寫了回憶自傳《黑暗中的死亡等待》(Death Waits in the Dark)，他服役 30 年，經過了 11場海外戰鬥部署。

小鳥直升機就是如此可敬，然而老兵也到了隨時凋謝的時候，2019 年，一位 SOCOM 的後勤管理者，提到2020 年代中期，將面臨小鳥升級，或退役的選擇。

小鳥在2000年經歷了第3代升級(Block III)，起落架、夜視、導航與操作系統都有更新，但是如今也過去20年，是不是要執行第4代升級成了枱面上的問題，因為新的特種直升機計劃預計在明年確定，將從賽考斯基或是貝爾的原型機中挑出，不管獲勝者是誰，新直升機都需要較多採購預算，必然排擠到老款的直升機升級空間。

庫克爾認為，小鳥不能被取代，「我不認為有一種機身可以取代 MD-530 系列直升機」，MD-530是 AH-6 和 MH-6的基礎型。

介紹一下小鳥的實戰歷史：1983年，美國發動格瑞納達入侵戰，AH-6擔任火力掩護，而MH-6 直升機將三角洲部隊、遊騎兵運送到目標。格瑞納達入侵戰是美國在越戰之後明顯的第一個海外用兵，對提振美國軍民士氣有顯著效果。

1989 年，入侵巴拿馬期間，小鳥直升機從巴拿馬城的莫德洛監獄，救出了中央情報局幹員庫特‧繆斯(Kurt Muse)，其他三角洲部隊救援人員也是搭乘MH-6離開。

1993年，摩加迪休之戰（「黑鷹計畫」歷史原案），小鳥直升機在「超級61」黑鷹直升機墜機地點，接走了受傷的飛行員，之後多次擔任火力支援者，為陷入困境的三角洲部隊、遊騎兵部隊的生存中發揮了關鍵作用。

在阿富汗戰爭的早期，AH-6還執行了一些令人印象深刻的任務，他們獨自追捕基地組織和塔利班成員，經常打光直升機的所有彈藥，不得不拿出個人自衛武器，甚至從駕駛艙丟出手榴彈來做最後的「轟炸」。

在伊拉克戰爭期間，小鳥因其靈活性和機動性，成為城市突襲行動的首選，比如2003 年的哈迪薩大壩戰役(Battle of Haditha Dam)中，小鳥為三角洲部隊和遊騎兵特遣隊提供火力支援，旋翼槳葉都被擊傷多處，但仍繼續飛行。

庫克爾說：「我們的機組人員用膠帶修補槳葉上的破洞，竟然奏效了。這是一架堅固的直升機。」

在匿蹤戰鬥機和無人機流行的現代，老化的小鳥似乎已經過時了，甚至有些小鳥被改裝成無人機。但它的可靠與靈活顯然沒有隨著歲月的流逝而減弱，依舊受到飛行員和以及突擊隊員的普遍喜愛。