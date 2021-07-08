為了搶救餐飲業，政院積極討論微解封事宜，力拼周五前解封。陳時中也鬆口，目前朝著「開放餐飲內用」的規劃前進，但前提是要在疫情可控的情況下，思考怎樣讓生活逐步回到正軌。

他進一步強調，到時候開放餐飲內用，仍有一定限制，包括要求店家遵守包括：「內用距離、設置隔板、餐具不共用、量體溫、採實聯制、清消完善」等基本原則，若未通過查驗，還是只能繼續外帶。他也呼籲業者提早做準備。

對此，不少業者磨拳霍霍，準備迎接微解封；但也有小吃店吐露無奈心聲：「我們場地已經夠小了，要切出符合規定的內用距離和梅花座、加上隔版，根本不能擺幾張桌子，微解封幫助並不大」。老闆表示，目前只能期待微解封政策提高人流，目前仍然會「撐著」做外帶客，總比眼睜睜看著自己的心血倒閉來的好。

餐飲業過去2個多月以來哀鴻遍野，更傳出不少老店撐不下去，掀起倒閉潮。政院祭出紓困4.0方案，針對包括餐飲業在內的商業服務業，補助內容為：

1. 2021年5-7月，任一月營收減5成以上(有稅籍登記)，補貼本國全職員工數×4萬元。

2.若受中央政府命停業且給付員工薪水未達基本工資的企業，「補貼企業」停業全職員工數×萬元、「補貼員工」一次性薪資補貼 3萬元，另由就安基金加發生活補貼 1萬元。

3. 補助條件：企業不能解散或自行歇業，離職員工數依企業規模大小有限制。

儘管政府放寬條件救火，但仍有許多小攤商表示自己看得到吃不到：「沒有開發票也沒有營業登記，我們根本無從舉證，生意被疫情拖垮」。有許多業者撐不下去才決定關門，而這也連帶影響員工生計。

勞工面來看，主計總處（7/6）公布5月失業率為4.11%，和往年同期5月相比，為9年同期最高失業率；另外和上個月比較，失業人數則是一口氣增加5萬人。尤其是首當其衝的餐飲業，人力需求大減，不少員工更成了降低成本的無奈之選，顯見疫情衝擊下，對勞工也影響甚遠。

實際上，1111人力銀行網站還是看得到不少佛心餐飲業者，考量到民以食為天及員工生計，反而在此時招兵買馬；而隨著確診人數下降，離解封之日愈來愈近，也有不少原本暫停徵才的餐飲業，啟動徵才計劃。提醒受到疫情波及的餐飲業員工，申請紓困之餘，也可以上1111人力銀行，找尋適合餐飲業職缺。