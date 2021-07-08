全球COVID-19疫情嚴峻，科學界探討紫外線能否「殺死」新型冠狀病毒，終於有了實證成果。來自台灣的東京大學博士生羅傑文研究發現，特定波長的紫外線能造成病毒基因組（RNA）損傷，有效減低傳染性，卻不會傷害病毒蛋白質，可望為疫苗研發帶來新思維。

過去人們已知紫外線能消滅小兒麻痺、諾羅、流感、伊波拉等病毒，但對於能否抑制2019新型冠狀病毒疾病（COVID-19）的致病原SARS-CoV-2，仍缺乏實證資料。

日本這項最新發表的論文第一作者、東京大學農學生命科學博士生羅傑文，在台灣大學生化分生所取得碩士學位後赴日攻讀博士。他接受中央社記者電訪時表示，雖然市面上已有許多紫外線殺菌、消毒的產品，但不同病毒對紫外線的感受性不同，仍需要針對新冠病毒進一步探討，這項研究成果首次揭示紫外線抑制新冠病毒的作用機制。

研究團隊將SARS-CoV-2病毒放在培養液中，分別以波長253.7奈米的紫外線（UVC）照射5、15、30秒，發現病毒量的減少程度和照射時間正相關，且在30秒後已測不出具有傳染性的病毒量。為了探究UVC如何「殺死」病毒，團隊研發新的PCR檢測技術，才看見病毒RNA受損情況。

羅傑文表示，不同波長的UVC有不同作用機制，波長253.7奈米UVC抑制了新冠病毒，卻沒有破壞病毒的外型構造及蛋白質；被滅活的病毒誘發人體免疫反應可能類似於真實感染的病毒，因此有潛力用來研發不活化疫苗（中國稱滅活疫苗），這指的是用被「殺死」的病毒取其抗原製成疫苗。

紫外線滅活病毒研發COVID-19疫苗能否改善現有不活化疫苗（例如中國科興及國藥集團的COVID-19疫苗）的效力，尚需要更多驗證，不過羅傑文強調，機制研究的重要性在於提供不同波長應用選擇的參考。

研究報告也指出，由於病毒會變異，疫苗及藥劑有可能因為抗藥性導致效力減低；紫外線對病毒的RNA造成損傷，即便面對傳染力更高的變異株，也能有效對抗。紫外線不適用人體，研究團隊希望未來能運用在環境上，例如以配備紫外線的機器人針對無人場所的牆壁、地板、桌椅進行消毒。

這份由東京大學、日本理化學研究所及日本大學學者共同執行的研究已發表在「科學報告」（Scientific Reports）期刊，日本理化學研究所網站及日本經濟新聞也有相關報導。（編輯：黃淑芳）1100708