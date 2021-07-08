出口暢旺、製造業生產不受疫情干擾，5月景氣燈號連續亮出第4顆紅燈；國發會今公布5月景氣對策信號綜合判斷分數為41分，與上月持平，燈號續呈「紅燈」。

國發會表示，雖然領先指標已連續下滑，但同時指標持續上升；官員坦言，本土疫情爆發、內需消費受到影響，不過，製造業表現仍相當好，主要是受惠全球景氣的復甦，惟本土疫情發展及主要國家貿易紛爭仍存不確定性，須密切關注後續發展，並妥為因應。

國發會表示，整體經濟表現續呈強勁，除因去年同期受疫情影響，基期較低外，主因全球經濟穩健成長，終端需求持續回溫，帶動科技應用需求續強，以及傳產貨品需求上升，5月貿易、生產、銷售及金融面指標持續擴增。

對於三級警戒延長，6月景氣燈號是否變燈，國發會官員認為，「很難說」，雖然內需消費受影響，但國內生產並未受到疫情影響，出口動能可望續強；投資方面，國內外半導體供應鏈擴大在台投資，台商持續回流，均有助提升國內投資動能，官員認為，現在還很難預測6月的燈號的變化。