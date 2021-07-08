美股近期屢創新高，周三(7日)標普500與那斯達克指數收盤也再創新高，有越來越多專家提出警告，紛紛指美股將迎來史詩級的大崩盤，不過，根據外媒報導，XOUT Capital執行長David Barse表示，除非出現另外一個不可預知的事件，或是發生災難，否則不會出現人們期待的市場崩盤，至於通膨疑慮，他認為貨幣政策不應成為投資人的擔憂，必須對負責貨幣政策與財政政策的人有信心。

《Kitco News》報導，David Barse是在與新聞主播David Lin對談時表示，目前股市幾乎沒有什麼根本性的挑戰，除非出現另外一個不可預知的事件，例如病毒在全球傳播，或是發生什麼災難，否則人們期待的市場崩盤情形不會發生。

資產管理機構GMO創辦人葛拉漢(Jeremy Grantham)日前才表示，史上最大牛市已經接近尾聲，尤其目前股市、債市及房市都存在危機，將引爆史詩級的多資產泡沫化；而顧問公司RIA Advisors的首席策略分析師Lance Roberts也指出，目前股市情勢嚴峻，尤其衡量股市評價的巴菲特指標衝高、家庭股票持有比例與可支配所得比例也都接近歷史新高，顯示目前股市的風險與歷史上任何一個泡沫事件相似。

對於近期市場憂心的通膨問題，Barse也表示，貨幣政策不應成為投資人擔心的問題，「你必須對那些負責管理貨幣和財政政策的人有一定信心，他們已經為他們的預測，以及將如何應對這些問題奠定了基礎」。