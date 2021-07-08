大陸對中概股海外上市帶來的數據安全風險和境外監管約束日益重視。知情人士稱，未來中資公司包括離岸實體在內的海外上市行為，都將納入大陸證監會監管。

新浪財經報導，有知情人士透露，大陸擬要求所有紅籌VIE(Variable Interest Entity，可變利益實體)企業境外上市前均需獲得證監會的批准。知情人士稱，證監會正在牽頭研究修訂現行的1994年生效的相關規定。

知情人士稱，在修訂法規後，VIE架構公司在香港或美國上市前均需尋求批准；而已在境外上市企業，在增發股票時也可能要向當局申請，監管部門正計畫與股票承銷商展開討論。

上述知情人士稱，上述規則的修訂最終尚需批准。其中一名知情人士稱，大陸證監會並準備就有關變動與承銷保薦相關公司的投資銀行進行溝通。有消息指出，已有一家機構因此暫停為兩家VIE架構中國公司籌備上市工作。

VIE架構在大陸常被稱為「協議控制」，是指擬上市公司在境外註冊的上市實體，與大陸業務經營主體分離，由境外上市實體透過協定方式控制境內業務經營主體，並把收入和利潤轉移到境外公司。

之所以有這種做法，是由於大陸不允許如某些行業如電訊、網路等關鍵行業的公司直接在海外集資或上市。

如果證監會上述計畫付諸實施，將使網路等新經濟公司尋求海外上市面臨更高門檻，同時，對新經濟企業未來的股權融資帶來深遠影響。