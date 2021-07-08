中央疫情指揮中心今（8）日再度宣布，延長三級警戒到7/26，雖然將主題樂園微解封開放營運，但暑假檔期最受歡迎的戲水項目卻持續封閉，暑假等同於泡湯了！多家主題遊樂業者難過地說：「整體產業已經進入需要插管急救的階段！」呼籲政府對業者配合防疫所造成的停業損失，應該給予加強補貼，拯救瀕臨倒閉的遊樂園產業！

自5/19全台進入三級警戒以來，全台灣25家觀光遊樂業為了配合防疫政策，全面暫停營業，營收歸零，超過2萬名產業員工受到衝擊，也讓觀光遊樂業面臨前所未有的經營困境。

六福村主題樂園表示，總員工多達900多人，每個月光是薪資支出就超過2500萬元，近2個月休園期間零收入，不只員工要養，園區內的動物每個月的食物花費就要500萬元，不含固定設備攤提、能源費用，休園期間每個月支出就要燒掉3千萬元以上。兩個月下來，已經花了6千萬，雖然政府有提供紓困和補貼，這筆補助光是支付5月份薪資就不夠發了。

而全台最大的麗寶樂園渡假區更慘，整個渡假區員工人數超過2千人，每個月的營運成本就要好幾億元，政府補助連基本開銷都不夠用；其他如劍湖山世界，義大世界，西湖渡假村等同業也都認為，自5月中停業至今，每個月各自開銷都超過上千萬，但紓困補助卻比去年少，去年還可以營業，今年是停業零收入，這一來一往，各家遊樂園根本撐不下去。

上述觀光遊樂業者異口同聲表示，願意配合政府防疫措施，對於暑假最受歡迎的戲水項目持續封閉表示理解，但也希望政府對於業者配合防疫造成的停業損失，應該給予補貼，協助業者度過難關！

主題樂園業者強調，今年疫情比去年更嚴重，觀光遊樂業的補助卻比去年還少，去年紓困分為營運和薪資補助，但今年一次性給予3個月4萬元的營運及薪資補助，不增反減，希望政府能夠提出更實質的配套方案，拯救瀕臨倒閉的遊樂園產業！