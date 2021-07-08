精密齒輪大廠鈞興-KY今（8）日宣布，電動工具、園林工具、縫紉機、減速機等客戶訂單需求持續回升，以及工業機器人齒輪銷售成長，6月合併營收達2.33億元、第二季合併營收6.43億元及上半年合併營收13.69億元，全面改寫同期新高。

第三季向來是傳統銷售旺季，鈞興接獲日系及歐系電動工具機品牌客戶新款產品，預計下半年步入量產階段。此外，配合客戶布局，前進越南投資設生產基地，預計第三季試量產，有助爭取更多電動工具機訂單，今年營收有機會創史上新高。

鈞興因電動工具、園林工具等客戶拉貨力道強勁，6月營收達2.33億元，年成長57.14％。鈞興持續擴大多元應用領域接單策略，帶動第二季回升至6.43億元，年成長55.08％；上半年合併營收13.69億元，年增幅74.15％，全面改寫同期新高。

鈞興表示，鈞興今年以來，每月營收接續呈現同期歷年新高，主因是美國房屋市場景氣依舊維持強勁，主要客戶拉貨力道，也隨著美國DIY居家裝修風潮熱度而持續加大，不僅挹注第二季電動工具應用領域比重維持68％，加上園林工具、縫紉機、減速機等領域訂單需求回升，以及工業機器人齒輪銷售成長，帶動鈞興整體產能稼動率進一步提升。

鈞興表示，鈞興為營造中長期良好營運動能，墊高全球精密齒輪市場競爭優勢，持續深化電動工具應用領域接單，日系及歐系電動工具機品牌客戶新款產品，預計下半年步入量產階段。此外，鈞興積極拓展具備高精密度的諧波減速器產品市場滲透率，開拓工業機器人、電動助力車市場業務，其中工業機器人市場應用接單，去年同期倍數成長，成功打入全球前三大工業機器人廠商供應鏈體系，下半年訂單有機會持續放量。工業機器人齒輪及諧波減速器產品的營收比重自上半年1.35％再向上拉升。