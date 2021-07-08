福原愛、江宏傑宣布離婚 5年婚姻告終「共同監護孩子」

台日桌球名人夫妻江宏傑與福原愛（小愛）3月3日被爆婚變，江宏傑起初仍溫柔喊話，但福原愛仍神隱於日本，江宏傑於4月23日向高雄法院訴請離婚，展開跨國協議離婚與爭取2名兒女的扶養權，他們8日宣布離婚消息，震驚台日！

江宏傑與福原愛透過所屬華研國際發表親筆簽名的離婚聲明：「致各位關心我們的朋友們：我們已經結束彼此的婚姻關係，接下來仍會共同監護二位孩子。謝謝大家一直以來的關心，也請求外界給予二位年幼的孩子私人的空間。」並提到：「抱歉個人私事造成紛擾，後續如有惡意捏造、散播不實謠言者，我們亦將追究其法律責任。感謝大家！」

福原愛爆出婚變至今，仍神隱在日本，江宏傑現在居家防疫，每天陪伴一雙兒女、家人等，7日在IG上傳出牆壁掛滿兒女童趣的畫作，及也發出與之前全家人帶孩子們在野外露營搭帳棚的縮時影片，江宏傑雖然現在身為單親爸爸，在工作忙碌之餘，仍用心照顧、陪伴孩子。