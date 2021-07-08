中央宣布三級警戒延長至7月26日，但適度鬆綁相關措施，基隆市因應規定放寬風景區限制，未來封閉型景點容留量降載，但仍禁止水域活動，至於廟口、愛四路是否復市，目前產發處正與攤商開會。

林右昌表示，大家可能原本已做好降級準備，但今天雙北仍有確診案例，因此中央宣布三級警戒延長，他認為，除了延長警戒2個禮拜外，未來還是有2件重要工作，第一是施打疫苗，第二則是中央應該滾動檢討，逐步引導讓人民安全回到正常生活。

林右昌進一步指出，其中廟口、愛四路夜市原以為會警戒會降二級，已做相關應對措施，未料中央宣布延長，目前產發處正與2個夜市的攤商及自治會開會討論，是否要如期在7月13日復市。

另外，有關本市風景區部分，包括交通部觀光局北觀處轄管的和平島公園、情人湖公園、外木山、湖海灣以及汫水澳，基隆市政府轄管的暖東峽谷、泰安瀑布、淡蘭古道、海興步道、情人湖登山步道及大武崙砲台步道等區域，將採取相關防疫措施；屬於封閉型景點容留量降載，維持承載人數40％；第二是下午4點過後禁止進入園區，第三則是禁止水域活動。

至於基隆嶼每日登島總數，仍維持每日登島1200人數上限，但每艘船隻載客數降為7成，另外落實實聯制，在公共場域、候船處以及全船，會進行定時清消，旅客必須量測體溫、手部消毒，並且全程配戴口罩，導覽人員加強防疫宣導措施，市政府也會派員加強督導工作。