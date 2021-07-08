海地總統摩依士（Jovenel Moise）遇刺身亡，聯合國與歐盟予以譴責，並呼籲克制冷靜避免暴力；美國則認為，海地仍應按既定時程在今年稍晚舉行總統大選。

路透社報導，摩依士在私人宅邸遇刺身故，引發聯合國安理會譴責，並呼籲各方「保持冷靜、克制，以及避免採取任何可能導致動盪加劇的行動」。

安理會15個會員國發表聲明，「強烈呼籲海地政壇各股勢力，避免採取任何暴力與煽動暴力的舉措」，同時要求將罪嫌繩之以法。

此外，針對摩依士遇刺，安理會將在明天召開閉門會議聽取簡報。

至於在歐盟方面，歐洲理事會（European Council ）主席米歇爾（Charles Michel）同樣予以譴責。摩依士在寓所被身分不明的槍手持高性能武器擊斃。

米歇爾在推特發文說：「我們持續關注當前情勢，並呼籲冷靜與穩定，唯有兼容並蓄的政治協商才能確保籌備自由與透明的選舉。」

法新社報導，美國則是呼籲海地按照原定時程在今年稍晚舉行大選，並說摩依士遇刺後，按計畫舉行大選才能向前邁進。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）告訴記者：「美國認為今年的選舉應該繼續進行。」並說公平的選舉將「有助於政權和平轉移給新任總統」。