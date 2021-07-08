國片《山中森林》因為疫情停拍，預計下週恢復拍攝工作。（資料照片）

政府宣布三級警戒適度鬆綁，劇組拍攝也在鬆綁行列中，魏德聖導演的《臺灣三部曲》日前因為疫情宣布暫停工，電影目前雖只在前置籌備期，他8日表示，聽到微解封的消息，8月可以明確復工，心情也比較好。米倉影業則表示，劇組相關行程規劃日前都已講好，前置籌備工作還是會維持暫時停工到7月底，8月正式復工，10月電影正式開拍。

米倉影業透露，曾在疫情嚴峻期間研究過好萊塢、日本等國如何在疫情時拍片，「本來想說可以仿效，他們的規範很細，比方工作人員一週做一次篩檢，工作人員分成核心的第二圈、第三圈工作人員，拍攝時只有該場戲需要的工作人員才參與，降低人數並且確實做到分流，他們的劇組還會成立獨立的防疫部門，提供檢查報告、準備酒精口罩消毒物品和防疫手冊。」米倉影業表示，由於《臺灣三部曲》10月才正式開拍，微解封後會參考這段期間先拍攝的劇組，做防疫調整。

《山中森林》集結李康生、李千那、王子、郭雪芙、黃遠、陳德容等主演，原已拍攝超過三分之二，5月15日因疫情三級警戒喊卡，導演姜寧對於微解封拍攝鬆綁，表示會有兩週的拍攝前準備工作，預計7月26日復工，一切按照防疫規範。