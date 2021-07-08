餐飲微解封在即，摩斯漢堡宣布自7月13日起開放店鋪內用服務，採梅花座及用餐區隔板設置，使用簡訊實聯制登記，顧客進入店鋪前，請配合掃描，並以單一出入口進出店鋪，暫不開放廁所使用，避免接觸感染風險。

摩斯表示，餐點一律以外帶規格包裝提供消費者安心享用，外場服務人員配戴口罩及面罩、內場人員配戴口罩、工作帽。摩斯漢堡以最高規格標準為顧客持續提供安心安全的用餐環境，全民共同落實遵循防疫準則。

摩斯漢堡表示， 每日定時使用漂白水進行店舖消毒，店員入店時進行體溫檢測，工作時皆配戴口罩，不定時進行手部消毒，並提供洗手台及除菌酒精提醒用餐前先洗手，各店鋪設置除菌酒精，歡迎使用，也請顧客安心消費。

摩斯漢堡同時鼓勵消費者先行下App事先點餐，方便現點現做餐點內用免等待、外帶或是外送至家中，讓消費者有更多的安心用餐選擇，也歡迎顧客臨櫃消費時使用多元支付及摩斯卡消費。