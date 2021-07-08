台灣加勒比海友邦海地總統摩依士（Jovenel Moise）7日在官邸遇刺身亡，新聞網站「juno7」報導，根據初步調查結果，摩依士共身中12槍，但他所有的隨身維安人員卻都毫髮無傷。

根據報導，調查官員表示，在初步觀察下，摩依士身中12發5.56公厘和9公厘子彈，包括前額、左眼、左耳、右臂、左腿和胃部，遺體被發現時呈現「悽慘的狀況」；且官邸的會議室、餐廳和摩依士臥房中「到處都是彈孔」，嫌犯還帶走了他的公事包，不過他所有的隨身維安人員卻都未受傷。

目前重傷的第一夫人瑪婷（Martine Moise），已在摩依士長子馬丁（Martine Moise）陪同下，前往美國佛州邁阿密的傑克森紀念醫院（Jackson Memorial Hospital）接受治療，據稱狀況穩定，但尚未完全脫離危險期；摩依士的遺體則在逃過槍擊的女兒喬瑪莉（Jomarly Moise）陪同下，被送至殯儀館。

「美聯社」表示，在海地警方追捕下，目前已擊斃4名嫌犯，並逮捕了2名嫌犯。另新聞網站「notimerica」引述消息人士的發言，稱當地警方另拘留了至少20人，作為暗殺調查的一環；海地文化部長恩利格斯（Pradel Henriquez）則表示，襲擊者中包括海地人。

海地臨時總理喬塞德（Claude Joseph）先前表示，一群部分操著英語和西班牙語的外國武裝份子，7日闖入太子港（Port-au-Prince）的摩依士官邸，殺害摩依士並重傷瑪婷。海地駐美大使艾德蒙（Bocchit Edmond）則表示，刺客聲稱此為美國緝毒局（DEA）行動，藉此要求民眾不得靠近，但強調這「都是謊言」。