高通宣布，三月宣布啟動Snapdragon Insiders計畫，加入該社群的全球Snapdragon技術愛好者已達160萬人。為了帶給粉絲一系列精選的Snapdragon體驗，高通與華碩（ASUS）合作於限定地區推出限量的「Smartphone for Snapdragon Insiders」。

此產品組合包括一支由ASUS設計與製造且搭載Snapdragon 888 5G旗艦行動平台的智慧型手機、Master & Dynamic客製化頂級耳機、支援Quick Charge 5的充電器、充電線和手機保護殼。此專為Snapdragon Insiders打造的智慧型手機，具備16GB RAM記憶體、512GB 儲存空間，且支援全球5G 毫米波和6GHz以下頻段。「Smartphone for Snapdragon Insiders」將於今年八月正式上市，可於台灣、美國、中國、德國、英國、日本、韓國、印度的ASUS官方購物網站上購買。

根據高通提供的資訊，提供給加入Snapdragon Insiders計畫的產品中，華碩所製造的「Smartphone for Snapdragon Insiders」提供Midnight blue機身，搭載Android 11系統，採用6.78吋三星AMOLED螢幕，峰值亮度1200nits，戶外亮度800nits，通過HDR10 and HDR10+ 認證，覆蓋Corning Gorilla Glass Victus保護玻璃。

主相機是64 MP 主相機（感測器Sony IMX686，f/1.8）支援四軸OIS防手震，搭配12MP(f/2.2)超廣角鏡頭（可支援微距拍攝）、8MP畫素望遠鏡頭，主鏡頭最高可支援8K UHD (7680 x 4320) @30fps格式；前置鏡頭則是24MP畫素鏡頭。搭配雙立體聲喇叭，支援Wi-Fi 6E、2.4GHz/ 5GHz/ 6GHz WiFi、藍牙5.2、NFC，雙卡可之元5G+5G雙卡雙待，或是5G+4G；支援螢幕指紋解鎖，搭配65W充電器，電池4000mAh，支援Quick Charge 5。

對這此系列產品感興趣嗎？高通回應這次推出的「Smartphone for Snapdragon Insiders」是專為 Snapdragon Insiders 所打造的，但任何人都可以加入成為Snapdragon Insiders的一員並購買此產品組合。有興趣的朋友不要錯過啊！