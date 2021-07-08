防疫期間，經濟部標準檢驗局啟動「防疫酒精」及「一般酒精」專案市場檢測計畫，雖然抽查後防疫酒精都過關，但一般酒精卻有四分之一比例濃度標示不實，比宣稱來的少，甚至少20％、25％。標檢局已要求廠商下架，未改正最高可罰30萬。

這次標檢局對「防疫酒精」共查驗14件，結果全數合格。但「一般酒精」檢測209件(103家廠商)，卻有53件酒精濃度不合格，比例達25％，但兩者均未含有甲醇有害物質。

標檢局表示，這些不合格酒精多標示濃度有75％，實際量測卻只有50％、60％左右，明顯標示不實。

至於網路平台查核1155筆網頁，也有213筆不合格，其中有181筆宣稱具殺菌、消毒，卻未具衛福部許可證號涉違反藥事法者，已移送衛生福利部食品藥物管理署處置；另32筆宣稱為「防疫酒精」等字樣，卻未經登錄許可，已請平台下架。

一般市售「藥用酒精」需取得衛生福利部許可證號，「防疫酒精」須向經濟部工業局申請，且須標示「防疫期間 清潔專用 非供食用」等字樣。

標檢局說，對於酒精濃度與實際不符合者，已移請地方政府依法要求廠商改正，並通知販賣者立即下架，如不改正可處3萬元至30萬元罰鍰。至於網路不合格業者皆回應願配合完成下架或改正。