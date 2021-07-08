消防員工作權益促進會8日線上拜會國民黨籍立委蔣萬安、並交換包括疫情間消防員的工作權益、消防員組工會等相關意見。為保障緊急救護員在第一線執勤的安全，蔣萬安表示，將爭取在下個會期修「傳染病防治法」，將緊急救護技術員納入傳染病防治法第31條規範，避免因民眾未誠實告知TOCC增加染疫風險，同時也支持消防員組工會保障基本的結社權及協商權。

在彰化喬友大火之後，消防員工作權益促進會近期開始積極推動「消防員組工會」等議題，蔣萬安日前在臉書上表態支持消防員組工會，雙方8日下午以線上的方式交換意見，並針對包括疫情期間，緊急救護技術員（EMT）面臨的困境與協助；彰化喬友大火事件看基層消防員面臨的困境及所需之協助；消防員需要組工會等議題交換意見。

疫情期間，由於緊急救護技術員（EMT）沒有納入傳染病防治法第31條規範，導致執行救護勤務時，民眾隱瞞TOCC，也就是旅遊史（Travel history）、職業別（Occupation）、接觸史（Contact history）及是否群聚（Cluster），讓EMT增加在染疫風險之下，又無法可罰。

蔣萬安表示，日前針對這議題有發函給衛福部，但衛福部日前回函態度頗消極，他們認為有防護指引就好，所以已經開始著手準備修法，將緊急救護技術員納入傳染病防治法第31條規範，同時也會拜託國民黨衛環召委列為優先法案排審。

針對彰化喬友大火，由於全案還在調查，靜待調查結果出爐，但消促會秘書長朱智宇指出，其實彰化縣是非直轄縣市以外人口數最高的縣市，有126萬人，但相對起來消防機關的服務人口比卻是全台最高，希望中央可以透過補助計畫來撥補預算補助非直轄縣市消防局，降低城鄉消防差距、保障鄉村、農村縣市民眾生命財產安全。

至於消防員在火災現場的退避權、民國85年以前的老舊大樓因法規問題導致消防設備不足的隱憂、防疫旅館的消防救災逃生演練與消防安全檢查、有無統一防災避難指引等問題，消促會也在會上提出實務上的困境，蔣萬安也允諾會再進一步了解現況，並給予協助。

消促會近期積極推動消防員組工會連署，由於不少民眾很直覺地認為「支持消防員組工會就等於支持消防員罷工」。對此，消防員工作權益促進會理事長黃鈺翔表示，首先我們認為消防員開放組工會，是公務體系邁向民主化、擺脫威權體制關鍵一步，如美國、南韓、英法德等民主國家均有開放消防員組工會，並給予消防員在勞動三權上保障，所以關於罷工與否，我們認為國家應當先承諾開放消防員組工會，再來談論我國消防員勞動三權保障範圍，因此組織工會不等於罷工，而是民主國家讓民主制度開放到封閉公務體系內的第一步，另退萬步言，勞動法規是對罷工有很漫長的相關必要程序，縱然立即開放消防員得組織工會，仍須遵守相關程序，不可能貿然啟動罷工。

蔣萬安表示，針對組工會議題向來持支持立場，過去在第九屆衛環委員會、行政院，也曾提案請勞動部與銓敘部共同邀集相關單位研議開放及保障警消人員的結社權及協商權，未來會持續傾聽、蒐集民眾對於修法的意見，必要時也會召開公聽會來，也會請同仁持續跟協會這邊保持聯繫，一起為消防員同仁的權益努力，別再用殉職換改革、別讓火神掉眼淚。