統振於今日公告2021年6月合併營收為新台幣2.35億元，月減5.01％、年減24.81％，累計2021年第二季合併營收為新台幣7.40億元，較第一季營收成長2.82％。

統振表示，第二季整體營收較第一季成長，主要受惠於金融科技與通訊事業體穩定的業績表現貢獻，尤其在金融科技方面，移工匯款的收入以及Q Pay APP系統的有效註冊會員皆呈健康增長態勢，加上流通事業體擴增代理銷售的範疇，已陸續在包括寶雅、超商通路等鋪貨，成效逐步展開，中和能源事業的達振短期因上游電池芯、電子晶片等原料市場短缺的影響，公司亦將持續與上游原料廠商討解決原料供應狀況。

統振指出，根據勞動部最新統計，截至今年5月底，台灣約有71.1萬外籍移工，以國籍來看，印尼、越南、菲律賓、泰國的人數比重分別為35.56％、35.14％、20.93％、8.36％，由於外籍員工受限於工作時間、語言、匯款不即時等情形，因此，提供符合金融科技創新監理沙盒實驗的統振有利的發展環境。統振自2019年初核准執行沙盒實驗至今，目前金融科技行動APP系統-Q Pay在海外金融機構系統化的介接已涵蓋越南、菲律賓、印尼等地區，公司除了依法籌備及遞件申請有限執照外，將持續建立更完整、多元、友善的匯款環境，並著力於降低匯款的接續成本，有機會隨著移工匯款需求增加，將對公司未來營運帶來正面的挹注。