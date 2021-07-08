駿利亨德森最新發布的年度企業負債指數，2020年全球企業新增1.3兆美元的負債並寫下歷史新高，同時間企業獲利重挫三分之一。全球企業總負債（未扣除現金部位）在2020年會計年度大幅增加10.2％，總負債金額寫下13.5兆美元的新紀錄，因為企業希望藉由舉債提高現金部位，以確保有能力穩渡全球經濟衰退，並在市場流動性緊縮時保有足夠的現金部位。

然而，2021年到目前為止，企業幾乎尚未動用去年舉債籌措的現金，同時也未額外舉債。駿利亨德森分析顯示，2021年1月到6月期間，全球公司債市場的整體發債規模僅成長1％。

換言之，今年上半年全球企業的淨負債（總負債扣除現金部位）僅增加1510億美元，淨負債規模微幅攀升至8.3兆美元（去年同期的淨負債規模為8.15兆美元）。若將匯率變動因素納入考量，實際增加的淨負債僅僅360億美元。

展望2021年，駿利亨德森預期全球企業的總負債大致將持平不變，但是淨負債將快速增加，因為企業將開始部署手中堆積如山的現金部位。因此，今年企業淨負債料將增加5000～6000億美元，使得總淨負債金額預估將在今年成長至8.8～8.9兆美元。

由於疫情期間企業想方設法減少開支，因此過去一年融資取得的資金大多以現金或有價證券的形式停留在企業的資產負債表上。2020年，全球企業持有的現金部位激增1.1兆美元，整體現金部位寫下5.2兆美元的新高紀錄；換個角度來看，光是2020年增加的現金部位，幾乎等於前面5年新增現金部位的兩倍之多。

然而，企業不僅沒有花掉這些資金，反而採取其他行動進一步強化資產負債表。然而，隨著經濟持續復甦，駿利亨德森預期，從2021年下半年起，全球企業的資本支出、股利派發、以及買回庫藏股等活動將再次活絡起來。

駿利亨德森認為，今年債券市場將充滿龐大的投資機會，因為信用基本面改善加上央行為了對抗疫情推出的刺激政策，將為高收益債券的供給與需求造就有利的環境。

對於債券投資人而言，發債企業的信用評等改善可帶來一些值得關注的投資機會，尤其是高收益債券。駿利亨德森認為，未來一年有機會看到許多的「明日之星」，當中甚至不乏在去年跌入高收益等級、未來有望重回投資等級的墮落天使債券。