防疫閉館久等了 奇美博物館13日開館 18:132021/07/08 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 奇美博物館13日將重新開館。（摘自奇美博物館臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應政府防疫適度鬆綁措施，奇美博物館今天表示，7月13日將重新開館，屆時將採預約方式入館，待一切細節確認後，就會第一時間對外公布訊息。台南市美術館也將在下周對外開放。 中央流行疫情指揮中心今日宣布各行業管制措施調整，其中，博物館、美術館等展覽場館建議採預約參觀，最高容留人數不得超過100人。 MSC地中海郵輪重啟航運 6／28起復航西班牙 麗寶探索世界7／13解封 武陵農場「有條件」開園 #奇美博物館 #13 #預約 #閉館 #久等了 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 COVID-19疫苗預約系統 挨轟買空賣空 04:102021/07/08 焦點要聞 《金融》H2亞太市場具漲面 上証區間3050-3950 13:422021/07/08 財經 看電影得梅花座禁飲食 參觀展覽限2小時 14:292021/07/08 生活 台中國家歌劇院線上觀影「FUN映中」 《孟婆･湯》打頭陣開場 14:232021/07/08 寶島 長期戴口罩、護目鏡頻傳壓傷破皮 奇美醫護傳授實測小撇步 10:102021/07/08 健康 新竹縣幼兒園疫苗開打 首日近9百人接種 16:182021/07/08 生活 溫布頓》浪費5個盤末點沒關係 喬帥10度闖進4強 02:072021/07/08 體育 20項微解封一次看 電影院、風景區都開放 13:002021/07/08 生活 NBA》太陽驚傳噩耗 薩瑞奇右膝韌帶撕裂報銷 08:332021/07/08 體育 北農攤商「三罩」上陣熱到快蒸發 議員要北農總經理站一天看看 11:152021/07/08 生活 新機拉貨 蘋果鏈動起來 04:102021/07/08 財經要聞 生活熱門新聞 快上網登記！即日起開放第九、十類對象意願登記 16日起接種 - 生活 微解封可開放打麻將？陳時中這樣說 - 生活 微解封規定這條最匪夷所思？他曝用這招萬無一失 - 生活 日本親友揭贈台AZ原因 男嘆：別再喊台日友好 - 生活 胖子列第九類公費接種對象？缺這資料恐沒機會 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。