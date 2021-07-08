因應政府防疫適度鬆綁措施，奇美博物館今天表示，7月13日將重新開館，屆時將採預約方式入館，待一切細節確認後，就會第一時間對外公布訊息。台南市美術館也將在下周對外開放。

中央流行疫情指揮中心今日宣布各行業管制措施調整，其中，博物館、美術館等展覽場館建議採預約參觀，最高容留人數不得超過100人。