曾任台北某醫美診所執行長的潘姓女子，沒有醫師資格，卻幫1名酒店小姐及其友人「微整型」，她為免違法行為曝光，還與對方簽定保密協議，沒想到雙方後來鬧翻互告，保密協議反成鐵證，台北地檢署8日依違反醫師法起訴潘女。

潘女2018年任執行長期間，借用不知情友人名義，從香港違法進口肉毒桿菌及相關醫療器材，遭台北關稽查人員查獲。潘女被起訴後，桃園地院考量她認罪，沒有前科，依輸入禁藥罪判她6月徒刑，緩刑2年，應接受法治教育課場。

不過，潘女沒有因此學到教訓，2019年間以優惠的價格，幫1名酒女友人施打玻尿酸、肉毒桿菌等項目，雙方並簽下保密協議，酒女認為潘女技術不錯，又介紹另名友人給潘女微整形。

後來潘女與酒女因其他糾紛有官司，酒女氣得檢舉潘女沒有醫師資格，還替她微整形。潘女到案後雖否認犯行，但因酒女提出保密協議為證，北檢遂採信酒女及其友人的證詞，認定潘女違反醫師法，將她起訴。