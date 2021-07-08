高雄9日將開放70歲以上長者接種疫苗，目前在中央規範的前十一類公費優先施打對象中，高雄已有近33.5萬人完成疫苗接種，高雄市長陳其邁8日在防疫記者會向中央喊話，建議按照人口年齡別總數匡列接種人數的額度，再依各縣市政府先達標就先給疫苗方式配發，以加快施打率和涵蓋率。

陳其邁指出，這周基層診所、應變醫院就開始為71歲長者施打疫苗，高雄9日也有43處大、中、小型接種站開放70歲以上長者接種疫苗，高雄的無論環境或效率都很高，可以在短時間提高覆蓋率，根據這幾周的經驗，他建議中央流行疫情指揮中心，先打完疫苗的縣市應該先領疫苗。

陳其邁說明，由於每個縣市打疫苗的速度不一樣，像高雄市先打完就還要停下來等疫苗，這樣的疫苗調度會讓高雄無法加快施打速度，高雄市增加覆蓋率也會受到時間差的影響，所以建議疫苗按照人口年齡別總數匡列出一個額度，看哪個縣市先達標，下個階段的疫苗就先給跑得快的縣市。

陳其邁表示，因為疫苗接種與疫情的致死率、重症率、年齡別有關，所以建議中央在總額不變的情況下，先打完應該先領疫苗，讓屬於高雄市的額度盡快施打，這樣可加快施打率，依年齡別的人數也兼顧公平性。

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