新冠肺炎疫情讓全國第三級警戒持續實施中，為防堵病毒擴散，林口警隨時保持作戰狀態，全力配合政府落實防疫政策，為此，在立委洪孟楷的號召下，美商悠樂芳義不容辭捐贈500份防疫消毒噴霧精油及潔手泡沫，力挺第一線的防疫戰士。

今(8)日15時立委洪孟楷與美商悠樂芳有限公司大中華區域的總經理袁寧親自帶著防疫物資致贈林口分局，由分局長陳保安代表受贈， 席間洪委員及袁總經理表示輕巧的消毒噴霧瓶可以隨身攜帶使用，相當適合處在防疫第一線的員警使用，潔手泡沫則是讓員警在勤前及勤餘時洗手消毒，降低病毒傳染風險，希望透過這些防疫物資為辛苦的同仁加油打氣。

分局長陳保安也特別感謝立委洪孟楷與美商悠樂芳大中華區經理袁寧對於警察的支持與關懷，這些貼身實用的防疫物資對身處第一線執行防疫工作的員警真的是助益良多，也更能確保執勤安全，讓員警更能心無旁貸的落實防疫工作，確保民眾生命安全。