司法院為因應全國第三級警戒期間延長至7月26日，同步延長並部分調整警戒措施，將優先採行遠距視訊開庭，但有時效性及緊急性得實體開庭，但需保持安全社交距離，明定每一法庭審判活動區及旁聽區可容納之適當人數，保持安全社交距離或設置隔板。

司法院表示，基於防疫優先原則，若個案符合遠距視訊之法令及軟硬體設備條件，且能維護當事人及關係人合法權益之情形，應優先使用遠距視訊方式開庭，但已定期宣判或羈押中被告案件、證據保全事件）或有必要時可以實體開庭。

如果採行實體開庭，需保持安全社交距離，各級法院業已規劃，明定每一法庭審判活動區及旁聽區可容納之適當人數；法庭審判活動區需保持安全社交距離或設置隔板，旁聽區採間隔座、梅花座。

實體開庭如果在庭人數超過可容納之適當人數上限時，應更換至較大法庭，或請超過上限之人員改以增開一個以上延伸法庭等遠距視訊方式進行；延伸法庭之在庭人數控管、座席安排、超過人數上限之處理也要，亦依上述原則辦理。