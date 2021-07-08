源自 KKBOX集團 的 Venture Builder 科科實驗 KKLab 今（8）日發表歌詞創作輔助工具「Lyricist.ai」。匯集華語歌詞、古今詩詞以及社群即時流行語的創作精華，目前資料庫有近千萬筆文本資料，結合超過 20 組音樂人參與開發，推出最符合創作者需求的作詞神隊友。其中，詞神林夕從一開始就加入產品模組開發，他表示：「 Lyricist.ai 功能裡的韻腳生成和雲端編輯的設計相當方便好用，簡直像是貼身書僮、不但有數不盡的詞彙生成激發靈感，還能夠隨時隨地線上采風。」目前 Lyricist.ai 已成為林夕在創作時，不可獲缺的輔助工具！

知名作詞人林夕（左）以及製作人陶逸群都已試用 Lyricist.ai。（KKBOX提供／黃慧雯台北傳真）

為打造音樂創作者的解決方案，KKLab 訪談超過 20 位專業音樂人，經過多方訪談後發現，不像攝影師有自動去背的修圖 App、錄音師有音準修正軟體，反觀音樂作詞人所使用的創作工具，還是最基本的文書編輯器。

透過「 Lyricist.ai」，創作者只要輸入靈感主題關鍵字，接著指定韻腳、選擇文風類型，便能無限制的生成歌詞靈感；並且創作者可在雲端上管理歌詞本，打造專屬於個人創作的雲端輔助工具。 Lyricist.ai 不只解決音樂人在創作時的痛點，更能有效管控與記錄自己的創作靈感資料。

Lyricist.ai 擁有三大技能：雲端編輯器、歌詞生成模型、融合經典與及時擴充的的華語文本資料流。不停歇地學習華語歌詞與推陳出新的文字創作資料庫，讓 NLG (Natural Language Generation 自然語言生成) 模型能夠轉換多元的寫作風格，幫助創作者輕鬆跟上流行趨勢，搭配線上編輯功能，隨時隨地進行寫作。

王牌製作人陶逸群 Tower 第一時間聽聞 KKLab 開發 AI 歌詞創作的應用時便充滿好奇，在試用後表示：「能生成韻腳的工具很多，但 Lyricist.ai 是我用過最聰明的工具，它能藉由主題產生出情境，並且可以產生想像不到的句子與語意，幫助活化創作的發想，使用者再自行衍生出貼近自身脈絡的語彙，最棒的莫過於當主題不夠用時，還能推薦給機器學習。」

從最後一哩的音樂串流，逆游到產業最前端的音樂創作，隱身在 KKBOX 內多年的 AI 創新工廠 KKLab，從 2012 年開始，擅長以機器學習領域中的語言理解與生成、推薦引擎與音訊分析等技術，融合風險創新，快速打造深入產業的 AI 服務。2019 年開始，KKLab 加深在音樂創作的 AI 領域研發量能，和 KKBOX 合作，從歌曲、藝人的爆紅預測，進一步研發出歌詞創作的 AI 產品「Lyricist.ai」。KKLab 總經理黃建璋表示：「KKLab 推出的 Lyricist.ai 是藉由 AI 輔助音樂詞曲創作者，激發文字靈感，寫出更多膾炙人口的作品！延續 KKBOX 集團在影視音生態圈的精神與使命，如果說音樂串流是音樂消費行為的最後一哩路，KKLab 這次就要逆流而上，從產業鏈源頭著手，和音樂人一起拓展產業價值。」

即日起至 7/31 止，前往 Lyricist.ai 官方網站首次申請會員就能獲得 15 天免費體驗，輸入「KKLAB」推薦碼，還能額外獲得 30 天免費優惠，共計 45 天免費體驗，盡情感受 Lyricist.ai 帶來滿滿的創作靈感！