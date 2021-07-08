日本首相菅義偉今天宣布對東京都4度發布「緊急事態宣言」，從7月12日到8月22日止，涵蓋整個東京奧運舉辦期間。菅義偉說，為了不讓疫情再度擴大到全境，有必要強化防疫對策。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府今天傍晚舉行2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫對策本部會議，菅義偉在會中表示，包括東京都在內的首都圈，從6月底開始感染人數持續增加，儘管目前重症患者數及病床使用率仍停留在較低水準，但考量到變種病毒的影響，為了不讓疫情再度擴大到全境，有必要強化防疫對策。

由於無法抑制東京都疫情再度擴大，日本政府決定從7月12日到8月22日，4度對東京都發布「緊急事態宣言」；而目前全境唯一被發布「緊急事態宣言」的沖繩縣，也將同步延長到8月22日。

7月23日開幕、8月8日閉幕的東京奧運，舉辦期間將完全處於「緊急事態宣言」下。

另外，目前實施「防止蔓延等重點措施」的地區，埼玉縣、千葉縣、神奈川縣及大阪府4府縣，將同步延長到8月22日；北海道、愛知縣、京都府、兵庫縣及福岡縣5道府縣，將如期在7月11日解除。

因此，到8月22日止，日本全境將有東京都及沖繩縣處於「緊急事態宣言」；埼玉縣、千葉縣、神奈川縣及大阪府，則適用「防止蔓延等重點措施」。

菅義偉說，一旦疫苗發揮效果或是病床使用率有所改善的話，日本政府也將判斷是否提前解除相關防疫措施。

他說，日本以先進國家也無前例的速度快速推動疫苗接種作業，總接種次數已超過5400萬次，約7成高齡者及3成一般民眾已完成首劑疫苗接種。

菅義偉說，接下來將會進行修正，讓持續進行接種的市町村能分配到更多的疫苗，會盡可能盡早公布疫苗分配數量。

菅義偉預計稍晚將舉行記者會，對外說明發布宣言的理由等，希望日本國民理解並配合做好防疫措施。

朝日新聞報導，在宣言期間日本境內舉行的職業棒球等大規模活動進場人數，將縮減到最多5000人或可容納人數50%，活動時間也被要求最晚於當晚9時結束。

東奧5方會談預計晚間將舉行會議，決定東奧入場觀眾數上限。目前研判，在東京都內舉行的開閉幕式及絕大多數賽事，可能都將閉門舉行。

處於宣言下的東京都與沖繩縣餐飲店全面禁酒，營業時間也提前到每天晚間8時打烊；適用重點措施的地區，餐飲店原則上禁止供酒，但該地區知事可決定是否放寬供酒限制。