高雄陳姓女子在IG發布限時動態，指高雄某大學有交換學生違反居家檢疫規定、害運動會停辦，遭警方網路巡邏查獲。法庭上陳女強調自己是愚人節謠言受害者，但高雄地院簡易庭審理後認為，發布疫情訊息應盡注意義務，依社會秩序維護法罰她8千元，可上訴。

判決指出，陳女4月1日愚人節當天，在個人IG限時動態上發布一篇貼文，表示「本中心於晚間22：00 接獲教育部通報高雄市交換生出現未滿14天居家檢疫，高雄市警察分局已開始著手調查，因此教育部告知需立即停辦運動會之所有項目，本次運動會將暫停取消，賽事將另行公布比賽日期，麻煩各班康樂股長密切留意，明天課程將同一取消，請全體師生非必要不要進入校園上課，謝謝配合」。

警方網路巡邏查獲陳女貼文，證實該文是不實謠言，約談陳女到案說明。陳女表示，愚人節當天她看到有人轉傳這則訊息，出於好心才轉貼，想提醒網友，自己也是受害者。

法官認為，一般民眾仰賴網路取得各項資訊，但網路資訊虛實參半，國際間新型冠狀病毒來勢洶洶，各國無不傾力防止疫情蔓延。在疫情亟需控制、消滅之情況下，一切與疫情相關之資訊允宜審慎、正確、任何人在發佈關於肺炎訊息之前，應盡更高度的注意義務。

法官不採信陳女說詞，認為陳女散布的不實謠言足以使民眾錯誤認知而心生恐懼與懷疑，引起恐慌，依社會秩序維護法第63條「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」開罰8千元，可上訴。