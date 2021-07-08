去年及今年兩波新冠肺炎疫情衝擊，讓許多產業至今仍需要紓困。據保險局主秘蔡火炎8日公布，保險業自2020年4月10日開始提供投資用不動產紓困措施，即給承租戶降租或緩繳等其他方式減輕租金壓力，到今年7月5日，已有403件，其中降租就達334件，其他措施則有69件。

其中，2021年5月15日之後新冠肺炎疫情警戒升高到第三級，保險業再度出手紓困，新增不動產降租案83件、其他措施則有21件，合計增104件。

這些經保險業紓困的不動產承租戶，以其他服務業（含餐飲業）最多，共有222件，觀光及飯店業則占第二，共有66件，第三則是製造業有27件，蔡火炎表示，絕大部分都是以降租方式協助這些產業。

2020年新冠肺炎開始漫延全球，國內觀光餐飲等行業亦受衝擊，去年4月保險局就祭出保險業辦理不動產投資有關即時利用並有收益之認定標準及處理原則的暫行措施，即准許保險公司的投資性不動產出租時，可針對受疫情影響嚴重的承租戶提供紓困措施，出租率及收益率可暫時不用計入，即暫免最低投資報酬率及出租率要逾60％等要求。

原本此暫行措施只到今年6月底，但因國內疫情仍未解除，金管會亦已公布延長，此次不再設特定期限，而是展延到「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」結束，相關不動產投報率及紓困排除等將每半年檢討一次。

保險局公布最新的不動產紓困案統計，到本月5日為止，壽險共有317件，產險則有86件，壽險業317件中，有251件是降租案，另外66件是採取租金緩繳、分期、或延後起租日期等方式，還有63件正在處理中。