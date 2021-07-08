三級警戒延長，部分行業適度鬆綁，新北市長侯友宜8日強調，三級警戒下，還是要保持低度活動，台北市長柯文哲則指出，本周是疫情變化的關鍵期，如何適度的鬆綁，要動態的應變。

柯文哲與侯宜都直言，相關鬆綁指引，都是8日當天才知道，因此需要針對指揮中心的指引與相關局處逐一進行討論，9日再公布可行方案。

至於雙北會如何適度鬆綁，侯友宜指出，會依據指揮中心的指引，調整新北市的步伐，做出萬全的準備。目前新北市看起來是已經將疫情控制達到2位數，甚至是個位數，但是，最重要的不是數字，而是社區感的染鏈要如何更有效的控制住，以及疫苗的施打及覆蓋率，疫苗的量是否足夠，都是要考量的，因此在警戒三級下，還是要保持低度的活動。

侯友宜說，看起來中央有意適度的鬆綁相關的行業，但是對新北市重災區來講，如何把防疫做到更好、更落實，全力的避免在過程當中稍有不慎疫情再起，「才是我們最擔憂的。」所以，對指揮中心的指引，會在把防疫守好的態度下，好好的將細節進行討論，9日會將指引中那些可以調整，那些沒有辦法調整的都會做適度的公布。

柯文哲也說，相關指引是看電視才知道，細節還是看中央公布的大原則，局處再討論科學方案，同時觀察未來幾天的疫情變化，有確定的答案再公布。

柯文哲指出，疫情已成新常態，要動態的應變，疫情的變化最關鍵的在這周，是否降到最低，解封也不會突然解封，如果按照科學，吃飯還是最後，群聚吃飯放最後，實際細節該如何做涉及到很多局處，需要市府內部在進行討論後，再向大家公布。