外貿協會拔得頭籌，8日率先與印尼吉沛工業園區的BKMS公司簽署MOU合作備忘錄，協助我業者搶進共創新供應鏈；貿協董事長黃志芳表示，台灣與印尼積極推動此高科技製造園區，對台灣業者而言更具保障，生產疫苗的國光生技相中此優勢，也與BKMS簽定MOU搶先進駐此園區積極拓展海外醫療市場。

印尼吉沛港綜合科技工業園區(JIIPE)上月28日正式升格為經濟特區，為搶佔頭香，協助台灣廠商開拓印尼及海外市場，貿協在經濟部次長陳正祺、美國在台協會(AIT)處長酈英傑等貴賓出席見證下與印尼簽定MOU。

黃志芳表示，隨著新冠肺炎疫情持續蔓延，以及地緣政治的不確定性持續衝擊全球供應鏈，貿協與國際夥伴─美國在台協會，在過去兩年積極強化供應鏈重組及韌性的諮商及合作；此次與印尼吉沛工業區合作協助我國企業展開台印合作布局，不僅有利於當地基礎建設開發、工業區招商以及產業聚落的形成，也可擴大理念相近夥伴的可信賴網絡，達到國際夥伴合作的加乘效果

黃志芳強調，印尼政府刻推動工業4.0、全球海洋軸心及智慧城市等計畫，在現今全球供應鏈移轉趨勢之下，東南亞將成為供應鏈重組中最熱門的區域製造中心，包括台灣電子科技、醫療生技及智慧製造等產業新據點，並將有助於藉在地優勢拓展至歐、美、日市場。

貿協早在2019年辦理「印尼泗水臺灣形象展」時，黃志芳即率我業者參訪並實地了解該特區整體規劃，該區積極吸引並鼓勵紡織業、醫療生技、機械業、電子科技等相關產業進駐，並已有數家大型資通訊及製造業台商進行現地勘查；吉沛工業區由印尼績優上市公司AKR集團與印尼國營第三港務局合作建設，AKR旗下BKMS公司運營，並為印尼唯一自備天然深水國際商港的工業園區，除可銷售歐美地區以外，也將包含東協10國與印尼龐大的內需市場。