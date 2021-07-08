中央疫情指揮中心8日宣布，自13日起鬆綁部分國內管制，包含允許旅行社開辦「9人以下之國旅團」。不過從旅行社實務上，若同時接到「好幾團」的9人以下小團，在景點或旅館之間移動時，可否兩、三團合併一輛遊覽車移動？

交通部路政司簡任技正胡迪琦回應，若是搭乘大眾運輸系統（如台鐵、高鐵）無此問題，只要依雙鐵的類梅花座規定乘坐即可。但若搭乘遊覽車、巴士等，依據防疫原則，要避免多人聚集，是禁止併團一起搭車的。換言之，每一團9人以下的國旅團，若要以遊覽車、巴士等運具移動，必須1團1車才行。

胡迪琦解釋，13日起國旅團人數嚴格控管為「至多9人」的原因，就是希望人員移動規模不要太大，每一團各自移動，降低彼此的染疫風險，若還允許一個以上的旅遊團，合併乘坐同一台空間相對小的遊覽車，則有失「防疫管理、風險降低」的原則，與防疫背道而馳的，都是禁止的。

至於9人以下之國旅團在遊覽車、巴士內，該如何安排座位，胡迪琦說，需掌握「梅花座、安全距離」兩個原則，將交由公路總局進一步研議執行細節，不過可參考雙鐵目前「類梅花座」的安排。