許多人在做事情前，總喜歡事先規劃好行程及待辦事項，但有些人天生就比較大喇喇，始終抱持著「船到橋頭自然直」的信念。搜狐命理專欄近日發文分享，白羊座、射手座和雙子座的人不喜歡事前計畫，總是要等問題真的來到眼前了，才願意去思考、解決。

1、白羊座

白羊座個性果斷、衝動，不怕失敗也不怕跌倒，一直停滯不前才是他們最受不了的事情，他們等不了太久也想不了太多，如果要求他們靜下來思考、慢慢做事前準備和計畫，等於是在折磨他們，在白羊座的眼裡看來，只要敢邁出腳步，就始終能踏在前進的道路上。

2、射手座

射手座天生比較隨興，他們對事物普遍抱有僥倖心態，不喜歡給自己添麻煩，所以像是出去旅遊，他們就不喜歡事前做功課、規劃行程，如果有人能幫忙做好一切，他們更是樂得輕鬆；射手座只有當問題來到眼前才會開始慌張，但他們並不會因此推卸責任，反而努力化解危機。

3、雙子座

雙子座不喜歡受到框架約束，喜歡刺激、新鮮的事物，這能讓他們感受到生命的多采多姿，所以按照計畫行事從來不是他們的風格，想做就做、不想做就離開，一直是雙子座秉持的信念，對他們來說「計畫趕不上變化」，所以不必在此浪費精力，天生聰明伶俐的牠們，總能在關鍵時刻從危機中脫身。