中央宣布全國三級警戒延長至7月26日，不過13日起部分場所可微解封，新竹縣政府順應中央防疫政策，宣布13日起，餐飲業者依據防疫指示開放內用，不過市場、夜市禁止內用、試吃，校園操場可由各校依據實際狀況，開放民眾運動時段，公園開放、遊憩設施不開放等。

產業發展處指出，縣內公園開放，不過遊憩設施不開放，護膚店可恢復營業，但必須全程戴口罩，另外商場、美食街、超市等開放內用，但須依照中央指示梅花座，傳統市場及夜市只開放外帶，不能試吃及邊走邊吃。

縣內旅館民宿及遊樂區附設餐廳也可開放內用，溫泉業大眾池維持暫停營業。教育處表示，新竹縣第二運動場13日起重新開放，管制人數上限為200人，維持實聯制、出入口管制，須全程戴口罩。田徑場暫時不開放。竹北國民運動中心則13日起重新開放，健身房上限39人、羽球館40人、桌球室24人、綜合球場40人及韻律教室30人。

新竹縣文化局公共圖書館館內維持不開放，縣史館、美術館等場館則採取預約參觀的方式，演藝廳等表演場所可提供表演團隊閉門排練、攝影、錄影及直播。新瓦屋客家文化保存區則不微解封，持續暫停所有場地租借至7月26日。