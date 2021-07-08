台中市33處夜市將解封！市長盧秀燕8日宣布連6天「嘉玲」，配合中央政策微型調整，採穩健式微解封、漸進式鬆綁，業者須向經發局提「防疫計畫書」申請復業；另推全國首創夜市「社交距離宣導員」監控社交距離、容留人數等防疫規範，違者可罰3000元至15000元罰鍰，並勒令停業，經複查改善，才恢復營業。

盧秀燕呼籲，33處公告停業夜市，應採取「申請程序」、「管制措施」等2大原則，業者提「防疫計畫書」送經發局，採2階段審查，受理7日通過後營業，並做好容留人數控管，逾容留人數時，暫停開放民眾進入；「社交距離宣導員」發現人潮聚集、排隊熱區，並輔以地貼或膠條指引民眾1.5公尺社交距離的排隊動線。

夜市提出「3不吃」，呼籲消費者配合防疫措施，仍規定「不內用」、「不試吃」、「不可邊走邊吃」，秉持外帶、買了就走，減少逗留原則。另餐飲場所包括，人員健康管理、人員衛生行為、環境清潔消毒、顧客用餐管理及應變措施，設置隔板、梅花座或可維持用餐之社交距離，即可提供內用服務。