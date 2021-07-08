南科實中湯城（中）、黃榆翔（右二）錄取美國紐約州立大學水牛城分校。（台南市南科實中提供／劉秀芬台南傳真）

國中會考成績僅拿5C，台南市南科國際實驗高級中學網球校隊黃榆翔在師長鼓勵下，以托福85分成功錄取紐約州立大學水牛城分校心理系，他的搭檔湯城也申請到同校航空航天工程系，雙雙拿下全額運動獎學金，創下南科實中校史最佳紀錄。

南科實中網球隊成立已14年來，近年戰績優異，而學校系統化輔導網球隊員申請美國大學獎學金，迄今有17位學生赴美求學，也是許多家長把孩子送到南科實中就讀原因之一。

黃榆翔自小練網球，因為家人希望他能學業、術科並重，因此從高雄到台南南科實中就學，他的網球專業項目表現優秀，紐約州立大學水牛城分校看好他的表現，延攬他至美國就學，並且願意保留名額給黃榆翔。

而國中會考成績只有5C的黃榆翔，學業成績屬於中段班，雖然以他術科實力已有大學可念，但他真的非常想去念紐約州立大學水牛城分校，因此自己找出合適的念書方法，托福考出85分佳績，終於獲得錄取，並拿下3萬美元以上的全額運動獎學金。

網球隊教練廖俊名說，黃榆翔目標明確，有動力，願意花時間去努力，疫情期間黃榆翔1人在家加強英語聽說讀寫，因為沒人可以對練口語，自己就利用Google翻譯練習，若Google可以成功翻譯，代表發音沒有問題。

廖俊名說，一開始還不知道黃榆翔能不能達到目標，學校老師盡量鼓勵他，1年3萬美元的獎學金也是很大的誘因，黃榆翔把球場上的抗壓力與鬥志轉換成學習力，能夠成功達標師長都替他開心，也希望他不放棄的精神能鼓舞自己的學弟妹。

南科實中網球隊今年有4名畢業生申請到美國大學，來自屏東的湯城，連哈佛都提供名額延攬，但他仍選擇有全額獎學金的紐約州立大學水牛城分校。校長秦文智8日趁著黃榆翔與湯城到校辦事，贈送2人學校的限量球帽，希望未來2人繼續在美國互相扶持，在國際舞台發光發熱。