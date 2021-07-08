法務部8日公布今年全國一審地檢署主任檢察官開出23個缺額，檢察官人事審議委員會票選委員循往例召開會前會，參考各地檢署各自投票結果後，選出缺額1.5倍共35名入圍者，期別橫跨40至50期，檢審會9日應會如擬通過，再由法務部長蔡清祥將從中選出23人，預計23日會有結果。
此次一審檢察官調升一審主任檢察官共有89人報名，經9位票選檢審委員討論、不記名投票後，選出35位建議名單如下（按期別排序）：
40期：林依成、趙期正
43期：姜智仁、黃淑妤
44期：張聖傳、蔡明達、黃銘瑩
45期：黃筵銘、賴建如、葉益發、謝志遠
46期：劉文瀚、洪松標、張志杰、陳麗琇
47期：范孟珊、陳淑蓉、洪國朝、朱啟仁、陳筱茜、陳永盛、蕭擁溱
48期：張靜薰、劉恆嘉、魏子凱、楊植鈞、李秀玲
49期：黃偉、林俊廷、劉怡婷、陳貞卉、張鈞翔
50期：廖晟哲、黃振倫、李仲仁
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