國光生技今宣布，第一個海外建廠計畫落腳印尼吉沛經濟特區，印尼新建廠區將規劃多元技術的生物製劑生產平台，成為進入東南亞市場的灘頭堡。

國光表示，將以海外建廠實現國際化佈局，強化國際市場連結，配合政府新南向政策，成為台灣「疫苗」產業引進國際資金和國際合作的先行者；專家認為，國光海外布局，應該是替新冠疫苗二、三期海外臨床試驗鋪路。

新冠疫苗二、三期臨床是否赴印尼執行，國光生技不願正面回應；國光生技表示，這項建廠計畫是與印尼生技醫療合作對話1年來的成果。

印尼政府日前批准吉沛港綜合科技工業園區(JIIPE)升格為經濟特區，國光今與吉沛經濟特區BKMS管理公司簽訂合作備忘錄，率先進駐特區興建全新的生物製劑生產中心，這不但是國光第一個海外建廠計畫，新廠將規劃多元化生物製劑技術生產平台，爭取國際代工（CDMO），也是國光進軍東南亞等國際市場的重要里程碑。

由於印尼是全球人口第四大國，是全世界穆斯林人口最多的國家，國光與印尼合作、積極佈局東南亞策略有跡可循，國光的多項疫苗產品已取得清真認證，進入穆斯林國家的優勢大增，以此同步打開東協各國和新南向國家；未來透過與印尼合作開發生產生物製劑產品，將進一步連結歐美日國際市場。

國光生技表示，基於公司永續發展，未來的產品和CDMO服務走向國際是必然的選項，未來也會引進國際資金、海外新技術，並配合政府新南向政策，國光將大步邁向國際合作。