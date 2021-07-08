東區復興國中今天開設大型接種站施打莫德納疫苗。(曹婷婷攝)

復興國中上午湧入人潮排隊等著打莫德納疫苗。(曹婷婷攝)

東區復興國中今天開設大型接種站施打莫德納疫苗。(曹婷婷攝)

台南市今日開放65歲以上長者接種莫德納疫苗，東區復興國中大型接種站上午大排長龍，人龍一路從校門排到施打點約1公里，南區灣裡和喜樹活動中心也出現大量搶打人潮，衛生局明天將於安平區慈濟高中增設大型接種站，提供安平區及南區民眾施打疫苗，總計接種2500人，但必須透過台南打疫苗LINE系統預約。

台南市自7月1日起展開莫德納疫苗接種作業至昨(7)日止，已接種57600人，第一劑COVID-19疫苗人口涵蓋率已達11.01％。衛生局長許以霖表示，首日開放65歲以上長者施打疫苗，每個接種站點都相當踴躍，為服務更多市民，將增設接種站，包含7月9日於私立慈濟高級中學、7月10日新營體育場、7月11日慈濟基金會善化聯絡處皆預計接種2500人。

上述3天接種站開設時間皆為上午8時至中午12時，下午1時30分至5時30分；提醒65歲以上民眾、55歲以上具原住民身分者，預先透過「台南打疫苗」官方LINE帳號預約接種，登記時間至即刻起至今日晚間11時59分。

許以霖表示，台南市65至69歲長者約12萬人，開放施打疫苗首日各站點都相當踴躍，東區復興國中接種站一早6點就有長者到場排隊，也有人是下午排到打疫苗，但上午就跑來排隊，他呼籲，民眾務必依照登記時間再來報到，避免長時間等待和避免群聚。

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