基隆市政府這近年致力於城市治理，受到德國慕尼黑工業大學建築博物館重視，邀請基隆參加「台灣行動!Taiwan Acts!」國際建築展，展覽於德國時間7月7日至10月3日，今天舉辦記者會及開幕典禮，市長林右昌藉由視訊參與典禮、分享經驗。

林右昌表示，基隆社區規畫師於2015年至今已累積112個社區空間改造點，每一處都有精采的故事及參與歷程，他說，基隆面臨開發早、地理環境的限制，計畫透過木構工作坊、空間模型製作等技術，培養居民空間處理能力，讓社區參與者成為社區建築師，使其能自主營造社區環境。

林右昌說，希望藉由這次展覽，讓世界看見基隆社區規畫獨特經驗，並感受其韌性與活力，此項展覽後續還會巡迴世界各地，向外界分享、交流經驗。

德國慕尼黑建築工業大學博物館長Andres Lepik指出，「營造社區ing」單元看到基隆社區民眾在地的空間營造，也聽見許多感動的故事，此次「台灣行動」展覽有別展現主流大師的作品，拋出建築與都市不同層面的思考，而基隆市政府投入並架構參與平台，值得歐美借鏡學習。

基隆市政府說明，這次展覽由德方與文化部等共同策畫，並由土耳其畢爾肯大學的裘振宇建築師、實踐大學建築系王俊雄老師為策展人，展覽於德國時間7月7日至10月3日。