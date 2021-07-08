台東往返蘭嶼、綠島的客輪12日後是否停航，業者說由航港局決定。（蔡旻妤攝）

針對3級警戒鬆綁，台東恐現遊客潮，饒慶鈴呼籲遊客「愛台東就延後來台東」。台東海線景點水往上流。（蔡旻妤攝）

中央流行疫情指揮中心宣布，全國3級警戒延長並適度鬆綁，台東縣長饒慶鈴呼籲愛台東就晚點再來；台東林管處宣布嘉明湖步道仍維持不開放，另台東往返蘭嶼、綠島客輪繼續停駛。

針對3級警戒鬆綁，台東恐現遊客潮，饒慶鈴表示，人民有遷徙移動自由，只能道德勸說請大家再忍耐，「愛台東就延後來台東」，台東戶外空間大，實聯制、人流管控無法由機關監督落實，強調防疫不是某機關的責任，而是每一個人都得落實，「若您沒登記實聯制，就沒人會知道您去過哪，機關怎有辦法通知」。

針對農委會宣布開放120條自然步道、17處國家森林遊樂區，僅步道山屋不開放；林務局台東林管處育樂課長林孟怡表示，因嘉明湖國家步道沿線2個山屋不開放，因此嘉明湖步道仍不開放；至於浸水營古道、安通古道、戒茂斯嘉明湖路線，則因部落自主防疫管理禁止遊客進入，是否開放則尊重部落意願。位於南橫公路利稻部落表示，是否開放從戒茂斯進入嘉明湖的路線，部落需開會研議。

此外，台東往返蘭嶼、綠島的客輪業者許志雄表示，客輪航班是否正常行駛，得由航港局決定，業者無法作主；另一業者李數奼指出，至13日前仍維持停航，將於11日評估決定14日後是否行駛。縣府呼籲前往蘭嶼、綠島遊客及民眾，請於入島後自行到2鄉衛生所自費快篩。

台東縣府宣布，針對非營利單位，如校園及體育場所屬室內運動場館仍不開放，而私人營業性質健身房等則依中央規定有條件開放，容留人數25％為限、實聯制、全程配戴口罩、保持社交距離、使用個人運動器材、避免肢體碰觸、禁止團體競賽，教練授課前須每7天進行1次抗原快篩。