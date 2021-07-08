中央流行疫情指揮中心今宣布3級警戒延長至7月26日，並推動「微解封」措施，在落實總量管制、社交距離、戴口罩等前提下，有條件開放電影院、運動場館、小型旅團等。專家對此表達肯定，表示現階段要以恢復庶民經濟為主，不過建議在邁入下一階段解封時，搭配精準檢測措施，要求市場、大眾運輸定期快篩，保障消費者安全。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，近期國內仍然爆出一些群聚事件，而3級警戒和2級的其一分別在於是否要求全程戴口罩。不同於其他國家，台灣的疫苗覆蓋率還不足，此次政府推動微解封，但同時仍維持3級警戒的標準，對此他表示肯定。

日前陳秀熙在直播中提及，若搭配精準檢測，非藥物公衛措施（NPI）的鬆綁程度就可以更大。對此他今日進一步表示，由於精準檢測的配套需要時間準備，沒辦法一次到位，若現在就提出，可能會讓民眾不便，此時應以恢復庶民經濟為主，但建議指揮中心可考慮在解封的下一階段來推動。

為了在下一次解封之際，保障消費者的安全，陳秀熙建議，在疫情警戒降至2級時，要求特定的場所，例如市場、大眾運輸的工作人員定期接受居家快篩，持陰性證明再工作，對於群聚場所的一般民眾，也應接受檢測。

陳秀熙表示，此次微解封的效果將是影響疫情警戒的關鍵，若這段時間都沒有群聚事件產生，預計7月26日就有機會解除3級。