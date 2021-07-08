網友瘋狂討論童仲彥邀請周玉蔻拍片話題。（翻攝網路）

47歲前台北市議員童仲彥（阿童）因拍SWAG謎片引爆話題，近日又因名嘴周玉蔻貶抑網紅館長陳之漢是肌肉男，層次低；館長陳之漢反嗆周玉蔻「腿垮屁股鬆大肚子」，邀周「穿比基尼」見真章。童仲彥立馬表示「我缺女主角，一起來拍片」，力邀周玉蔻拍謎片秀身材證明「少女身材」，並蹭環南市場事件熱度，表態罷免立委林昶佐。

一場起因於高嘉瑜關說喬疫苗事件而點燃的戰火，名嘴周玉蔻和館長陳之漢兩人互槓。館長陳之漢在直播中痛批周玉蔻是「超級大綠蛆」，喊話民進黨「側翼真的要管好，用狗鍊把他們拴好。」周玉蔻不甘示弱稱如果民進黨再有人和館長合作，就「炸了民進黨中央黨部」。其間，兩人開罵沒好話。周玉蔻譏諷館長「肌肉男無腦！」、「肌肉男，層次太低」，並強調自我身材很好也不用去館長的健身房。館長亦反嗆周玉蔻是「腿垮屁股鬆大肚子女人」，呼籲周玉蔻做運動，不然周玉蔻可以穿比基尼來看看是不是確實腿垮屁股鬆有小腹。

現為「金色力量」黨主席的童仲彥突參一腳，邀請周玉蔻成為他SWAG影片的女主角。他是在6日一談話性節目向周玉蔻喊話，「我缺女主角，一起來拍片，向館長證明妳是不是肚子大腿又鬆，如果聲量要起來，就衝一波吧，60幾歲的少女身材，就算不是少女身材，對自己身材有自信，也是展現身體的自主性」。童仲彥稱，他完全是尊重崇拜自己最喜歡的coco姐，60路也有60路的美麗，這不是歧視。

童仲彥的放話，立即吸引眾多鄉民瘋狂留言，有人說「嗯哼，可以不要嗎？」、「 阿童口味真特蘇，不愧是我敬佩的人」、「阿童你口味真好......」、「拍完給死刑犯每天看」，還有人說「勇者阿彥，再出來選中正萬華我投你」，甚至開始編劇。

許多網友將爆卦內容轉傳到通訊軟體群組，儘管只是八卦話題，但也讓童仲彥再度成為討論對象，成功爭取到另類的曝光機會。

童仲彥除抓住周玉蔻身材話題外，亦對立委林昶佐在環南市場攻擊柯P防疫，反遭打臉一事，在節目中表態罷免林昶佐，並透過臉書粉專宣布，將結合「罷免林昶佐」臉書社團，在兼顧防疫的大前提下，投入罷免中正萬華區立委林昶佐的行動。並列出五點，指林昶佐「讓學生吃萊豬」、「火燒萬華炒死人」、「滿滿標案不住選區」、「假台獨意識型態誤國」、「利用疫情圖謀政治不軌」。