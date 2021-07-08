韓國知名編劇洪氏姊妹曾寫出《原來是美男》、《主君的太陽》和《德魯納酒店》等經典韓劇，最新作品《還魂》正在拍攝中，但今（8）日韓媒爆出初次拍攝後，原本擔任女主角的朴惠恩（音譯，박혜은）宣布退出，劇組更直言「她演技不達標準」，消息曝光讓網友看傻眼，不免好奇「這樣說她以後還有戲演嗎？」。

23歲女星朴惠恩去（2020）年才以電視劇《非常校護檔案》出道，在劇中表現也讓她意外被洪氏姊妹欽點，以新人之姿扛最新大作《還魂》的女主角，搭檔男演員李宰旭，還有偶像黃旼炫和Arin，未開拍前就掀起熱烈討論；據韓媒《日間體育》報導，朴惠恩在初次拍攝後，被劇組認為演技不達預期，雙方商議後決定讓她退出，將要另選女主角。

而《還魂》劇組方面表示，朴惠恩因為是新演員，初次擔任女主角就是在大製作的戲劇，難免感到負擔，儘管努力準備許久時間，成效還是不達標，演員和製作團隊討論後，尊重彼此便決定改讓其他人飾演女主角；不過，劇組聲明也不諱言，換角原因就是朴惠恩演技不好，而目前因為女主角空缺，全劇拍攝也面臨停滯狀態。

換角消息曝光後，掀起網友超熱烈討論，因為過去鮮少有電視劇開拍後，因為演員演技太差而換角，「雙方問題都很大，演員知道自己演技不到還接，劇組選人也太草率」、「這樣宣布她演不好，朴惠恩以後還有人敢找她演戲嗎？」、「印象中就是個清新脫俗的漂亮女孩」、「劇組太直白了，有點狠」。