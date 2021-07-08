一名居住在台中市西屯區公墓的曾姓男街友，於今年5月間疑心劉姓男子偷走他所飼養的鴨子，便在巷弄中縱火，造成19輛機車與1輛汽車被燒毀，被逮時還稱當時是因肚子痛才去巷子拉屎，台中地檢署認為，曾男縱火證據明確，依公共危險罪起訴，並向法院建請重量刑。

起訴指出，曾姓男子居住於西屯區的公墓區，今年4月間發現其所飼養的一支鴨子不知去向，疑心是劉姓男子所竊走，便於5月13日騎乘腳踏車前往劉男的住處附近巷弄，以打火機點燃不明物體起火後，縱火燒機車。

檢警調查指出，該次火災火勢延燒，總計造成19輛機車與1輛汽車毀損，連帶一旁的3間民宅遮雨棚亦遭無辜燒毀，所幸無造成人員傷亡，隨後警方調閱監視器後，發覺在起火前，曾男出現在機車前行跡詭異，便火速將人帶回。

檢方偵訊期間，曾男否認犯行，辯稱當他是「肚子痛、屎在滾」才在巷弄內排泄，絕對無縱火，惟坦承對劉男懷恨在心，且知道其住處位置與機車車號。

檢方調閱監視器畫面發現，起火當下曾男就在現場，且畫面並未拍攝到曾有脫褲子的動作，認定其有縱火嫌疑，僅因個人恩怨就貿然洩恨，且犯後態度惡劣，以公共危險放火燒毀他人所有物罪將其起訴，並向法院建請重量刑度。