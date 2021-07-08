新冠肺炎疫情緊張、全國5月中進入三級警戒，大幅刺激國人網購、量販店消費。金管會銀行局副局長林志吉8日公布2021年5月信用卡刷卡統計，5月當月簽帳金額約2396億元、比4月增加47億元，累計前五月刷卡更達1兆2207億元，較去年同期增加7.02％，林志吉分析，主要是國人集中採購行為明顯，5月單月電商、量販店刷卡比4月增加40多億元。

在本土疫情爆發前，國人消費動能持續強勁，4月刷卡金額達2349億元，是近五年同期次高，而5月中本土疫情大爆發後，全國進入三級警戒，雖然實體通路像是百貨、旅遊、交通的刷卡消費銳減53億元，但林志吉觀察，受疫情影響，量販、超市出現較大額採購，加上電商網購，這部份就較四月增加40多億元。

除了國人瘋狂在量販通路、網路採購之外，2021年5月還有保費遞延入帳因素。林志吉指出，由於4月底、5月1日適逢連假，所以刷卡繳保費遞延入帳，這部份也有38億元。

在電支部份也持續成長。銀行局統計，截至2021年5月底止，電支的總使用者人數達約1353萬人，較4月增加38萬人；當月代理收付實質交易款項金額約77.8億元，較上月增加7.2億元；當月電子支付帳戶間款項移轉金額約44.6億元，較上月增加5.3億元；當月收受儲值款項金額約131.4億元，較上月增加8.9億元；支付款項餘額約53.9億元，較上月增加4.7億元。