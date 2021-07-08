炎炎夏日到來，高溫炎熱加上防疫警戒，勞工普遍感到煩躁、注意力不集中，導致營造工地容易發生職災，最近在北市中山區即發生一起鋼梁掉落砸死作業勞工的職災。北市勞動局長陳信瑜提醒，事業單位雇主除做好防疫，也必須落實各項職業安全衛生設施與管理，降低職災。

陳信瑜指出，除中山區的死亡職災外，大安、大同、中正、南港等行政區均發生多起勞工在工地受傷案件，顯示工地安全衛生，不能因為防疫而鬆懈。

臺北市勞動檢查處表示，此次擇定松山區的集合住宅新建工程實施勞動檢查，因該工地在去年的今天管理不當，造成1名工人死亡與其家庭的不幸，此次檢查結果違反內容主要為高度2公尺以上開口部分未防護及預留鋼筋未採取防穿刺設施等項目；對於違反《職業安全衛生法》部分，將依法裁處。

陳信瑜強調，「無工程安全就無工程進度」，在防疫期間，雇主除保障勞工健康外，也應恪遵相關職業安全衛生規定，落實工地各項工作安全、自主檢查，以保護工作者生命安全。