三五族廠英特磊IET-KY（4971）公布6月營收，達6881萬元新台幣，大幅年增43.54％，已連4月走揚，第二季營收達1.89億元，季增24.8％、年增17.7％，則創三年來新高，上半年營收達3.4億元，年增幅度擴大至9.63％，如以美元計算，則年度累計成長為16.74％，顯示逐漸擺脫德州暴風雪的停工陰霾。

英特磊表示，目前訂單能見度估計約3個月，除了主攻國防訂單的銻化鎵（GaSb）穩定外，營收主要成長動能落在主攻車用、5G的砷化鎵（GaAs）與磷化銦（InP）。已進駐德州工廠的MBE機台，為全球最大、最新的MBE機台，目前正進行測試，待完成後將投入量產。與韓國IVWorks公司合作、開發以MBE分子束磊晶技術生產氮化鎵（GaN）磊晶片的計畫，也順利依進度推展。

董事長暨總經理高永中之前於法說會上預期，5G基建、高速通訊與車用新應用、特別是EV（電動車）為2021年三大成長動能來源，2021年第一季因受美國罕見暴風雪衝擊營收表現，但在第二、三季營收可望重返成長軌道。法人預估，英特磊2021年全年營收年增幅度約15～25％。