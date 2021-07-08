杏一（4175）在虛實整合效益發威下，自結6月份營收5.96億元，創下歷史次高，累計1～6月營收31.82億元，年成長12.87％，已連續三個月達10％以上成長。

該公司截至目前，兩岸共計299間門市及22座商場，預計7月將再拓展2間社區型門市。

杏一引進兩項快篩商品「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組(鼻腔)」、「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」於全台門市上架，防疫商品包含口罩、酒精、血氧機、製氧機均備貨充足，滿足顧客居家之防疫需求，將有助於業績成長。

營運穩定成長的杏一，電商部門6月營收年成長70.81％，主要受惠於防疫商品熱銷與維他命等保健食品成長75.36％所致。杏一表示，全通路布局是零售業的發展趨勢，將持續強化會員數據之運用與分析，並整合支付系統，將OMO(Online Merge Offline)概念落實。