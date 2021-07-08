三級警戒延長、微解封，工商協進會理事長林伯豐8日呼籲政府，應對弱勢家庭發放安心餐券，如果政府預算不足，工商界願意捐助。

林伯豐指出，5月19日進入三級警戒以來，國內失業率及無薪假人數攀升，其中又以住宿及餐飲業為重災區，指揮中心微解封措施，有助於恢復觀光、餐飲業的經濟動能，緩解服務業人口的失業問題，工商界表示贊同，並提出六點建言。

首先是，林伯豐建議，7月26日前依照實際疫情情況採取滾動式調整，隨時調整防疫警戒等級或擴大鬆綁範圍，以加速內需產業復甦。

第二，林伯豐指出，目前國內疫苗接種覆蓋率僅12％，已到貨疫苗尚有6成劑量可投入施打，建議擴大施打對象（下調年齡），以加速提高疫苗接種率。

第三，林伯豐指出，英國、新加坡已開始採取與病毒共存的作法，封閉國境的防疫措施早晚要退場，為了應付變種病毒的威脅，還有施打第三劑的需求，建議政府積極部署明年的疫苗，以供全民施打。

第四，林伯豐表示，微解封雖有助於恢復企業營運，但營業額短期間難以恢復，希望政府延長凍結今年度夏季電價至9月，並針對受影響企業減免電費，建議本年度不宜調整基本工資。

第五，針對公司召開股東會或董事會，林伯豐建議，比照餐廳微解封的方式辦理（設置隔板梅花座）。

第六，林伯豐建議，針對弱勢家庭發放安心餐券，倘政府預算不足，工商界願意捐助。